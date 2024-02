Novatti Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Novatti-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 57,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 50 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Novatti-Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Novatti-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 0,1 AUD, was einem Unterschied von -45 Prozent zum letzten Schlusskurs von 0,055 AUD entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,06 AUD zeigt mit einem Unterschied von -8,33 Prozent eine negative Entwicklung, wodurch die Novatti-Aktie auch hier als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Novatti in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Nur an einem Tag dominierte die negative Kommunikation. Da in den vergangenen Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen aufkamen, wird die Aktie heute mit einer "Gut"-Einschätzung bewertet.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Novatti haben sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert. Die abnehmende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien wird mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Insgesamt wird Novatti daher in Bezug auf das Sentiment und den Buzz mit einem "Schlecht"-Rating versehen.