Novatti Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Novatti liegt der RSI bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 64 für die Novatti, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Novatti-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,12 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,083 AUD, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,09 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-7,78 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Novatti besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, ebenso wie die aktuelle überwiegend positive Stimmung der Anleger in den letzten ein, zwei Tagen.

In den letzten Wochen konnte bei Novatti eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Novatti daher auf dieser Basis mit einem "Gut" bewertet.