Novartis will Generikatochter Anfang des vierten Quartals an die Börse bringen

BASEL (dpa-AFX) - Novartis treibt die Abtrennung der Generika-Tochter Sandoz voran. So habe sich der Verwaltungsrat von Novartis einstimmig für den vorgeschlagenen 100-prozentigen Spin-off ausgesprochen, wie Novartis am Dienstag in Basel mitteilte. Im nächsten Schritt sind die Aktionärinnen und Aktionäre an der Reihe. Sie sollen am 15. September im Rahmen einer außerordentlichen Generalversammlung über die Trennung und die damit verbundene Herabsetzung des Aktienkapitals der Novartis AG befinden.

Läuft alles wie geplant, werden die Sandoz-Aktien dann zu Beginn des vierten Quartals 2023 an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen. Die Einladung zur außerordentlichen Generalversammlung wie auch eine Aktionärsbroschüre und der Zulassungsprospekt für Sandoz sollen im August verschickt werden./gab/hr/AWP/mne/jha/