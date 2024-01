Novartis meldet Erfolg: Positive Studienergebnisse für Scemblix

Novartis hat positive Studienergebnisse für sein Krebsmedikament Scemblix vorgelegt.

Novartis präsentiert positive Studiendaten zu seinem Krebsmittel Scemblix. Nach einer Zwischenauswertung konnte das Pharmaunternehmen beide primäre Endpunkte der Studie erreichen, wie sie am Montag bekannt gaben. Die Resultate sind klinisch aussagekräftig und statistisch signifikant, betont das Unternehmen in einem Communiqué. In Woche 48 zeigte Scemblix bei neu diagnostizierten Patienten mit einer bestimmten Art von Blutkrebs überlegene Werte im Vergleich zu herkömmlichen Behandlungsmethoden.

Die Daten werden auf einer bevorstehenden Medizinkonferenz vorgestellt und sollen den Zulassungsbehörden im Jahr 2024 vorgelegt werden. Die Studie läuft weiterhin und die nächste geplante Datenauswertung ist für Woche 96 geplant. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Isomorphic Labs, laut Mitteilung vom Sonntagabend, eine Vorauszahlung in Höhe von 37,5 Millionen US-Dollar von Novartis. Zusätzlich wird ausgewählte Forschung von Novartis finanziert.

Isomorphic Labs hat außerdem Anspruch auf erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar und gestaffelte Lizenzgebühren im niedrigen zweistelligen Bereich des Nettoumsatzes. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als Akteur im Bereich der digitalen Biologie und strebt an, die Medikamentenentdeckung mithilfe von künstlicher Intelligenz zu revolutionieren. Als unabhängige Tochtergesellschaft von Alphabet, dem Mutterhaus von Google, hat Isomorphic Labs seinen Hauptsitz in London und einen zweiten Standort in Lausanne.

Im schweizerischen Handel konnten die Novartis-Aktien zeitweise um 0,51 Prozent auf 90,87 Franken zulegen. Die Investoren scheinen von den vielversprechenden Studiendaten beeindruckt zu sein. Unter Berücksichtigung der aktuellen Ergebnisse und der Fortschritte im Kampf gegen den Krebs, hat das Unternehmen vielversprechende Zukunftsaussichten.

