Novartis-Chef: Übernahmestrategie zielt auf ergänzende Akquisitionen

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der schweizerische Pharmakonzern Novartis setzt laut Vorstandschef Vasant Narasimhan bei seiner Übernahmestrategie in erster Linie auf "ergänzende Akquisitionen". Allerdings sehe sich Novartis auch größere Übernahmen an, sagte Narasimhan am Dienstag in San Francisco am Rand der JPMorgan-Pharmakonferenz in den USA dem Fernsehsender CNBC.

"Im vergangenen Jahr haben wir fünfzehn Deals abgeschlossen, die alle unter 3 Milliarden Dollar betragen haben", betonte der Novartis-Chef. Berichte über eine angeblich bevorstehende Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Cytokinetics wollte er in dem Interview nicht kommentieren. Laut Medienberichten könnte das Geschäft ein Volumen von über 10 Milliarden Dollar haben.

Weiterhin sei er davon überzeugt, dass die Konzentration auf Forschung und Entwicklung die richtige Strategie für das Unternehmen sei, sagte Narasimhan. Gleichzeitig verwies er auf Transaktionen wie die Ausgliederungen der Augenheilmittelsparte Alcon , der Generikasparte Sandoz und den Verkauf des Roche -Anteils: Das mache sich nun in der Performance des Unternehmens bemerkbar./tp/AWP/he