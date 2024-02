Novartis Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Der gleitende Durchschnittskurs der Novartis-Aktie liegt derzeit bei 86,13 CHF, während der aktuelle Kurs bei 90,54 CHF liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +5,12 Prozent zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 200 Tage aufweist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 88,16 CHF, was einen Abstand von +2,7 Prozent ergibt und die Aktie neutral bewertet.

Investoren, die derzeit in Novartis investieren, können eine Dividendenrendite von 3,46 % erzielen, was einen Mehrertrag von 1,22 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Infolgedessen erhält das Unternehmen eine positive Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Novartis liegt bei 73,87 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als überkauft gilt und daher negativ bewertet wird. Auf der anderen Seite zeigt der 25-Tage-RSI an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Novartis. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Novartis eine positive Gesamtbewertung basierend auf der technischen Analyse, der Dividendenrendite und dem Anleger-Sentiment.

