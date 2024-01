Novartis Aktie: Ein unsicheres Investment?

Novartis-Aktie mit positiver Entwicklung in verschiedenen Kategorien

Die Novartis-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 3,62 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,27 Prozent eine deutlich höhere Rendite darstellt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Auch in Bezug auf den Aktienkurs konnte Novartis eine Outperformance erzielen. Während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 2,98 Prozent gestiegen sind, verzeichnete Novartis eine Performance von 10,72 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, was einer Outperformance von +7,74 Prozent entspricht. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 2,84 Prozent, wobei Novartis um 7,88 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Auch in dieser Kategorie erhält das Unternehmen eine positive Bewertung.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Entwicklungen. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage liegen über dem aktuellen Kurs, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Novartis-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,58 auf, was 53 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" (58,77). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung der Aktie, was zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht führt.

Insgesamt zeigt die Novartis-Aktie eine positive Entwicklung in verschiedenen Kategorien, was zu positiven Bewertungen in der Dividendenrendite, dem Aktienkurs, der technischen Analyse und der fundamentalen Analyse führt.

