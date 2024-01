Novartis Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Derzeit wird die Novartis-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 27 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche werden für jeden Euro Gewinn von Novartis nur 27,58 Euro gezahlt, was 55 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 61. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Novartis-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 14, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 41,58, was zu einer neutralen Bewertung führt. Alles in allem ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Novartis.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Novartis in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 10,72 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite zahlt Novartis eine Rendite von 3,62 %, was 1,34 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 2,28 %. Somit wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft, da der mögliche Mehrgewinn höher ist.

Novartis kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Novartis jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Novartis-Analyse.

Novartis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...