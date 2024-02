Novartis Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Novartis ist insgesamt sehr positiv, wie sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen ergibt. Dies spiegelt sich auch in der Analyse wider, die darauf abzielt, weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Es zeigt sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Darüber hinaus wurden diese Analysen um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 2 negative und 5 positive Signale zeigten. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche konnte Novartis in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,16 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,62 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine deutliche Outperformance von +22,78 Prozent im Branchenvergleich für Novartis. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte Novartis eine Überperformance von 22,42 Prozent im vergangenen Jahr verzeichnen. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Ebene wird Novartis im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) als unterbewertet angesehen, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,56 gehandelt wird, was einem Abstand von 62 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 77,92 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Novartis-Aktie bei 86,26 CHF. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 90,73 CHF (+5,18 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (88,55 CHF) liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs (+2,46 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Novartis also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.