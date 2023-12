Novartis Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Analysten haben sich daher die sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare zu Novartis überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Novartis in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Novartis derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Arzneimitteln. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Eine genaue Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien kann wichtige Einblicke in das gegenwärtige Bild einer Aktie bieten. Bei Novartis konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Novartis-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 84,44 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 84,2 CHF weicht somit um -0,28 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 84,98 CHF nahe am letzten Schlusskurs (-0,92 Prozent), weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Zusammenfassend erhält die Novartis-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

