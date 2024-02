Novartis Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Novartis wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 bei 73,23 Punkten, was darauf hinweist, dass Novartis überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark im Vergleich und zeigt, dass Novartis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Novartis bei 88,44 CHF, was einer Entfernung von +2,47 Prozent vom GD200 (86,31 CHF) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 88,88 CHF auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt. Zusammen ergibt sich eine "Neutral" Bewertung für den Aktienkurs.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Novartis festgestellt werden, die zum Negativen tendiert. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien hat keine signifikanten Unterschiede aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Novartis daher für dieses Kriterium ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Novartis eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Novartis daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Novartis von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.