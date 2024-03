Novartis Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Die Anleger waren in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gestimmt, wenn es um Novartis ging. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Novartis daher eine "Neutral"-Einschätzung. Trotzdem haben die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung zeigt. Die Häufung von Kaufsignalen führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium. Insgesamt wird Novartis von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating versehen.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist Novartis ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24 auf. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Arzneimittelbranche ist Novartis derzeit unterbewertet, da diese im Durchschnitt ein KGV von 132 haben. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Aus technischer Sicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Novartis auf 86,42 CHF, während die Aktie selbst bei 89,49 CHF liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Distanz zum GD200 von +3,55 Prozent. Der GD50 weist derzeit einen Stand von 89,81 CHF auf, was zu einem Abstand von -0,36 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Vergleich zur Arzneimittelbranche hat Novartis in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,8 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,97 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,83 Prozent im Branchenvergleich für Novartis. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Novartis mit 18,27 Prozent über dem Durchschnitt von 2,53 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Novartis in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.