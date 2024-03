Novartis Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit war auch die Aktie von Novartis Gegenstand von Diskussionen in sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Novartis befasst. Dies führte insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Weitere Untersuchungen zeigen jedoch, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit vier Signalen (1 Schlecht, 3 Gut). Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut" Signal. Zusammenfassend ergibt die Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Ein weiteres bedeutendes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Novartis liegt bei 54,36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 45,01, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Novartis investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 3,46 % erzielen, was 1,21 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher ergibt sich eine positive Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf fundamentale Kriterien kann die Aktie von Novartis als "günstig" bezeichnet werden, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 24,42 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Diese relative Günstigkeit führt zu einer weiteren positiven Bewertung auf fundamentaler Basis.