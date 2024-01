Novartis Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

In den letzten zwei Wochen wurde Novartis von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu. Darüber hinaus wurden auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert, wobei schlussendlich 2 positive und 0 negative Signale festgestellt wurden. Basierend auf dieser Auswertung wird eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität ergibt sich folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen während des letzten Monats zeigt, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit von den Anlegern erhalten hat und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Novartis eine Rendite von 10,72 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche mit einer mittleren Rendite von 3,01 Prozent liegt Novartis mit 7,71 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Novartis derzeit +0,01 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +0,34 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

