Novartis Aktie: War das schon alles?

Die Stimmung unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders wurde in jüngster Zeit verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Novartis diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, genauer gesagt 5 "Gut"-Signale im Vergleich zu 0 "Schlecht"-Signal. Daraus resultiert eine "Gut" Bewertung dieses Kriteriums und insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Analyse der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität ergab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen Novartis zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zum Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Novartis-Aktie somit ein "Neutral"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist die Novartis-Aktie als Neutral-Titel aus. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 10,36, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 einen Wert von 37,57 aufweist und somit für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich zeigt die Novartis-Aktie eine Performance von 10,72 Prozent in den letzten 12 Monaten. Vergleichbare Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche stiegen im Durchschnitt um 2,74 Prozent, was einer Outperformance von +7,98 Prozent für Novartis bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 2,93 Prozent im letzten Jahr, wobei Novartis um 7,79 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

