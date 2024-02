Novartis Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Die Aktie von Novartis wird durch eine technische Analyse bewertet, die verschiedene Indikatoren berücksichtigt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 86,33 CHF. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 90,77 CHF, was einer Differenz von +5,14 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Novartis-Aktie als "Gut" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 89,09 CHF, der nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+1,89 Prozent). Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Novartis beträgt derzeit 20, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine neutralere Einschätzung.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Novartis-Aktie mit 20,8 Prozent deutlich über dem Durchschnitt ihrer Branche, der bei 1,15 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer negativen Bewertung in diesem Kriterium führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Novartis-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.