Novartis Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Novartis als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Novartis-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,71, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 25,72, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Novartis in diesem Bereich daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Novartis aktuell bei 85,59 CHF, während der tatsächliche Aktienkurs bei 93,12 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,8 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 86,47 CHF, was einer Distanz zur Aktie von +7,69 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf die Dividende ist Novartis mit einer Ausschüttung von 3,62 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel (2,25 %) höher zu bewerten, da die Differenz 1,38 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich derzeit eine Einstufung als "Gut".

