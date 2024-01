Novartis Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Die Aktie von Novartis weist eine Dividendenrendite von 3,62 Prozent auf, was 1,38 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Dividendenpolitik erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 27,58 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was eine als "günstig" bezeichnete Aktie zur Folge hat. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Novartis in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit nur fünf Tagen, an denen positive Themen im Vordergrund standen. Die statistischen Auswertungen zeigten jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Novartis ergibt ein eher schlechtes Bild, da die Beitraganzahl und Diskussionsintensität unterdurchschnittlich waren und sich die Stimmungsänderung kaum veränderte. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Insgesamt zeigt sich, dass die Dividendenpolitik und das fundamentale Kriterium der Aktie von Novartis gute Bewertungen erhalten, während das Anleger-Sentiment und das langfristige Stimmungsbild eher neutral bis schlecht ausfallen.

