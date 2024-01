Novartis Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Im Fall von Novartis wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI von Novartis liegt aktuell bei 52,82 Punkten, was bedeutet, dass die Novartis-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Novartis überverkauft ist. Auf dieser Basis wird das Wertpapier mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Novartis in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,72 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -2,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,29 Prozent im Branchenvergleich für Novartis. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor hat Novartis mit einer Rendite von -1,97 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 12,69 Prozent erzielt. Auf dieser Grundlage erhält Novartis ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls positiv über das Unternehmen Novartis diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Novartis bei 27,58, was unter dem Branchendurchschnitt (64 Prozent) liegt. Die Branche "Arzneimittel" weist einen KGV-Wert von 76,84 auf. Aus dieser fundamentalen Perspektive wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

