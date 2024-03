Novartis Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Der Aktienkurs von Novartis hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,8 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +17,02 Prozent im Branchenvergleich für Novartis bedeutet. Im Gegensatz dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt nur um 3,78 Prozent. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag Novartis mit einer Rendite von 2,38 Prozent im letzten Jahr um 18,42 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Novartis ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Novartis in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die steigende Aufmerksamkeit und die häufigen Diskussionen über Novartis führen insgesamt zu einem "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Novartis derzeit einen Wert von 3,46 % auf, während der Branchendurchschnitt ("Arzneimittel") bei 2,26 % liegt. Die Differenz von 1,21 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Novartis liegt bei 24, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 131,79) unter dem Durchschnitt liegt. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass Novartis unterbewertet ist, weshalb das Unternehmen auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating erhält.