Novartis Aktie: Füße still halten!

Der Aktienkurs von Novartis hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 10,72 Prozent erzielt, was um mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt der Gesundheitspflegebranche liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Arzneimittel"-Branche von 9,83 Prozent liegt Novartis mit 0,89 Prozent darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

In technischer Hinsicht liegt der durchschnittliche Schlusskurs der Novartis-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 84,37 CHF. Der letzte Schlusskurs von 84,84 CHF weicht somit um +0,56 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (85,04 CHF) erhält die Novartis-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Novartis derzeit eine höhere Dividende aus als der Durchschnitt der Arzneimittelbranche. Mit 3,62 % gegenüber 2,29 % ergibt sich eine Differenz von 1,33 Prozentpunkten, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Novartis-Aktie einen Wert von 73,91, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 47,39 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Novartis-Analyse vom 27.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Novartis jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Novartis-Analyse.

Novartis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...