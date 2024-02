Novartis Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Die Schweizer Pharmaunternehmen Novartis hat eine Dividendenrendite von 3,46 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,26 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Novartis überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält das Novartis-Wertpapier eine schlechte Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Novartis weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung hin. Daher wird das Unternehmen in diesem Punkt negativ bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Novartis beträgt 24, während vergleichbare Unternehmen in der Branche ein KGV von 77 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie führt.