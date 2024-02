Novartis Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Die Novartis-Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und des aktuellen Kurses. Die Abweichung beträgt +1,96 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-0,68 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Novartis in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,8 Prozent, was einer Outperformance von +19,73 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche entspricht. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit 19,82 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Novartis auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,46 % aus, was 1,3 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt von 2,16 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Äußerungen, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Novartis-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen.