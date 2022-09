Novartis-Aktie: Eingebauter Rezessions-Schutz

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Auf einer Investorenveranstaltung stellt Novartis (WKN: 904278) heute seine neue Strategie vor und bekräftigt seine Mittelfristziele. Die Aktie hat gestern an der New Yorker Börse ihr 52-Wochen-Tief bei 77,84 US$ erreicht, schlägt sich mit einem Minus von 11% auf Jahressicht aber dennoch deutlich besser als der breite Index S&P 500. Mindestens drei Gründe sprechen dafür, dass der Schweizer Pharma-Titel eine kluge Wahl ist, um dem Depot in schwierigen Zeiten Stabilität zu verleihen.





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.