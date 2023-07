Novartis-Aktie +5%: Das steckt dahinter

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Die Novartis-Aktie (WKN: 904278) gewinnt am Dienstag kräftig auf 90,80 € und macht damit die rund -5% Verlust nach dem negativen Gerichtsurteil in den USA wieder wett. Aber was sorgt für den deutlichen Kursanstieg? Und hat die Aktie vielleicht jetzt wieder Potenzial?