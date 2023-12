Novanta Aktie: Das ist Wahnsinn!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, was auch Auswirkungen auf die Aktienbewertungen haben kann. In Bezug auf die Diskussionstiefe in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen zeigt Novanta langfristig eine starke Aktivität. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Novanta derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronische Geräte und Komponenten-Branche einen geringeren Ertrag in Höhe von 11546,49 Prozentpunkten bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten erzielte Novanta eine Performance von 22,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Elektronische Geräte und Komponenten-Branche im Durchschnitt um -1,45 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +23,76 Prozent im Branchenvergleich für Novanta. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,99 Prozent im letzten Jahr, wobei Novanta 15,31 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Novanta liegt bei 30,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 19,28 und führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" für Novanta.