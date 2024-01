Nova Vision Acquisition Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse der Nova Vision Acquisition zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 11,07 USD, während der Aktienkurs bei 11,525 USD um +4,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der GD50 beträgt 11,4 USD, was einer Abweichung von +1,1 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nova Vision Acquisition-Aktie ist mit einem Wert von 28 als überverkauft eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 40,68, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Nova Vision Acquisition.

Die Analyse der Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Die Aktie wird daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Nova Vision Acquisition in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zur Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral" bezüglich der Anleger-Stimmung.