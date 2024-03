NovaGold Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Novagold liegt bei 24,53, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und daher die Einstufung "Gut" erhält.

In den letzten zwei Wochen wurde Novagold von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat auch berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 7 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Novagold-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt (-33,4 Prozent Abweichung im Vergleich) als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt (-11,76 Prozent Abweichung) unter den gleitenden Durchschnitt fällt. In Summe wird Novagold daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf Dividenden schüttet Novagold derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Metalle und Bergbau Sektor, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

