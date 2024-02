NovaBay Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Novabay-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Arzneimittelbranche. Der Unterschied beträgt 2,53 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,53 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength-Index ist die Novabay-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Novabay-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 52,63 für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Novabay von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) gilt Novabay aus fundamentaler Sicht als unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,77 gehandelt, was einen Abstand von 98 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 112,77 ergibt. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.