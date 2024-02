Nouveau Monde Graphite Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Nouveau Monde Graphite-Aktie zeigt laut einer technischen Analyse positive Signale. Der aktuelle Kurs von 3,92 CAD liegt 5,66 Prozent über dem GD200 von 3,71 CAD, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50 beträgt 3,25 CAD, was einen Abstand von +20,62 Prozent zum Aktienkurs bedeutet und ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Zusammen ergibt sich also insgesamt eine "Gut"-Bewertung für den Kurs der Nouveau Monde Graphite-Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 8,9 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Nouveau Monde Graphite-Aktie hindeutet und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung an. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien geteilt wurden und die Diskussionen sich auf die positiven Themen rund um Nouveau Monde Graphite konzentrierten. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität. Insgesamt wird die Nouveau Monde Graphite-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.