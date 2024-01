Nouveau Monde Graphite Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Analysten haben ihre Einschätzung zu Nouveau Monde Graphite abgegeben und kommen zu dem Schluss, dass das Unternehmen insgesamt gut bewertet wird. Von den insgesamt 12 Empfehlungen der Analysten waren 1 positiv und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 8,5 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 152,98 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Nouveau Monde Graphite wird festgestellt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 52,38, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 51,72 eine "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger haben vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.