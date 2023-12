Nouveau Monde Graphite Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger des Unternehmens Nouveau Monde Graphite. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen grün, und es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. An sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien, so lassen sich wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz feststellen, die Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. In den vergangenen vier Wochen konnten jedoch keine signifikanten Veränderungen des Stimmungsbildes bei Nouveau Monde Graphite festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Nouveau Monde Graphite daher eine "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Nouveau Monde Graphite liegt bei 91,18, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,67, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Nouveau Monde Graphite derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,27 CAD, während der Kurs der Aktie bei 3,38 CAD liegt, was einer Abweichung von -20,84 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,48 CAD, was einer Abweichung von -2,87 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".