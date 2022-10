Nouripour appelliert an Geschlossenheit der Koalition nach außen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hat an die Ampel-Koalitionäre appelliert, nach dem unterschiedlichen Abschneiden bei der Niedersachsen-Wahl nach außen Geschlossenheit zu zeigen. "Wir haben ein Vertrauensverhältnis innerhalb der Koalition. Ich gebe zu, manchmal ist es auf der Bühne lauter als hinter der Bühne. Das sollte so nicht sein und andersherum. Da sollten sich alle an die eigene Nase fassen", sagte er am Sonntagabend dem Fernsehsender Phoenix. "Unterm Strich ist die Zusammenarbeit gut - bei allen Differenzen, die wir haben. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Verantwortung, die die Ampel-Koalition übernommen hat, die in diesen Zeiten wirklich gewaltig ist, jetzt auch weiterhin von allen angenommen wird von allen Seiten nach bestem Wissen und Gewissen."

Mit Blick auf den Koalitionspartner FDP, der am Wahlabend um den Einzug ins Parlament bangen musste und in dessen Reihen bereits ein härteres Auftreten in der Koalition gefordert wurde, fügte Nouripour hinzu: "Ich drücke der FDP fest die Daumen, dass sie reinkommen, gerade vor dem Hintergrund des, wie ich finde, beängstigenden Ergebnisses der AfD. Da ist es umso notwendiger und besser für die Demokratie, wenn die FDP in den Landtag einziehen könnte."/and/DP/zb