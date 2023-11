Noumi Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern bezüglich Noumi war in den letzten Tagen größtenteils positiv. In den Diskussionen in den sozialen Medien wurden überwiegend positive Themen behandelt, und es gab keine negativen Äußerungen. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Noumi daher positiv bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Noumi derzeit als neutral eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,11 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,105 AUD um -4,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,12 AUD, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies der Bewertung als "Neutral".

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zeigen eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für die Noumi-Aktie in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 8,33, was auf eine positive Einschätzung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 57,73 als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Noumi-Aktie aufgrund dieser Analyse mit "Gut" bewertet.