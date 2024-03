Noumi Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Noumi-Aktie liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte in den letzten 14 Tagen eine überwiegend positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Noumi diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität in Bezug auf Noumi hat sich verringert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einschätzung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Noumi-Aktie derzeit als neutral eingestuft wird. Sowohl der GD200 (gleitender Durchschnittskurs über 200 Tage) als auch der GD50 (gleitender Durchschnittskurs über 50 Tage) weisen darauf hin, dass die Aktie in einem neutralen Bereich liegt. Insgesamt entspricht dies daher einer neutralen Bewertung.