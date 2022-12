Notifizierung für den FX Multi Fund for Alpha One

Zug (ots) -Wie Fondsmanager Jan Thöndl berichtet, hat der alternative Investmentfonds FX Multi Fund for Alpha One am 28.11.2022 die Notifizierung erhalten. Die Thoendl Investments AG konnte damit den letzten Schritt für einen erfolgreichen Start des Investmentfonds auf Malta bestreiten.Mit dem FX Multi Fund for Alpha One geht nun ein Investmentfonds an den Start, den Jan Thöndl als Fondsmanager mit seinem Unternehmen und neuartigen Techniken betreut. Auf dem Weg zu diesem Meilenstein galt es einige Hürden zu überwinden.Starker ZusammenschlussAQA Capital hat nach einem aufwendigen Due Dilligence Verfahren von Thoendl Investments den Fonds mit unter sein Haftungsdach aufgenommen. In Zusammenarbeit mit Swiss Quote, als Depotbank, die auch die UEFA Conference League sponsert, und Deloitte als Auditierungsgesellschaft erhalten zukünftige Investoren ein vertrauensvolles Umfeld für ihre Anlage. Der Investmentfonds selbst befindet sich auf Malta unter der Administration der CC Fund Services Malta, die bereits mehr als 20 alternative Investmentfonds betreut.Über die Thoendl Investments AGDie Thoendl Investements AG unter der Leitung des Fondsmanagers Jan Thöndl arbeitet mit einem neuartigen Portfolio - und Risikomanagement-Ansatz. "Durch die jahrelange Erfahrung mit algorithmischen Handelsstrategien, ist die Thoendl Investments AG heute imstande, diese alternativen Investmentfonds am Markt zu etablieren. Wir können mit unseren Techniken Risiken am Markt früher erkennen und damit das Investment nachhaltiger vor Verlusten schützen", erklärt Jan Thöndl.Pressekontakt:Name: Jan ThöndlAdresse: Baarerstrasse 125, 6300 ZugE-Mail: press@thoendl-investments.comTelefon: +41 79 428 33 24Original-Content von: Thoendl Investments AG, übermittelt durch news aktuell