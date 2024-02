Note AB Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normalisiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die Note-Aktie ergibt sich ein RSI von 32,14, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 44,73, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein neutrales Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Note-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 174 SEK lag. Der letzte Schlusskurs von 145,2 SEK weicht um -16,55 Prozent ab, was als schlecht bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der Durchschnitt bei 143,75 SEK liegt und der letzte Schlusskurs nur um +1,01 Prozent abweicht. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine neutrale Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine deutlichen Ausschläge in der Anlegerstimmung. Überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als neutral einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Note bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.