Note AB Aktie: Da kann man nur noch staunen

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Note-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Dabei wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu der Einschätzung einer neutralen Anleger-Stimmung führte. Die Messung der Anleger-Stimmung ergab insgesamt ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Note-Aktie beträgt aktuell 189,68 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 148,5 SEK liegt, was einer Abweichung von -21,71 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 153,56 SEK, was einer Abweichung von -3,3 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Note-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Note-Aktie ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 54,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Ein weiterer Faktor, der berücksichtigt wird, ist das Sentiment und Buzz rund um die Aktie. Dabei wurden die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung analysiert. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für die Note-Aktie zeigt kaum Änderungen und entspricht somit ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Note-Aktie sowohl aus Anleger-Stimmung, technischer Analyse, RSI als auch dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet.