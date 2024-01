Norwood Systems-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die technische Analyse der Norwood-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,03 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,04 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +33,33 Prozent liegt, was als "gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,04 AUD, was bedeutet, dass die Aktie mit 0 Prozent Abstand als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in Bezug auf Norwood. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu Norwood deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist. Dies führt zu einem insgesamt "schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Norwood-Aktie überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 28 liegt. Dies führt zu einer "gut"-Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs als "gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment deutet darauf hin, dass vor allem negative Meinungen in Bezug auf Norwood veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Daher ergibt sich insgesamt eine "schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.