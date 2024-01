Norwood Aktie: Das ist beeindruckend!

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Norwood bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,69 Euro für jeden Euro Gewinn von Norwood zahlt. Dieser Wert liegt 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Norwood eine Rendite von 6,86 Prozent, was 3,8 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 2,15 Prozent, wobei Norwood aktuell 4,71 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Norwood derzeit positiv abschneidet. Der GD200 des Wertes liegt bei 28,17 USD, während der Aktienkurs bei 31 USD liegt, was einer Abweichung von +10,05 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 29,07 USD um +6,64 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In den sozialen Medien wurde Norwood in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut", was zu einer positiven Gesamteinstufung führt.