Norwood Aktie: Das hat Gewicht!

Die Norwood-Aktie wird derzeit von der technischen Analyse unter die Lupe genommen. Der Relative Strength-Index (RSI) weist aktuell einen Wert von 72,19 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt hingegen einen RSI-Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich laut RSI also eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Norwood-Aktie eine Rendite von 4,12 Prozent auf, die 134,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Eine Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass diese in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber Norwood eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen spiegeln ebenfalls eine vornehmlich neutrale Stimmung wider. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Norwood daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Hinblick auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Norwood-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell um +3,4 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einem ähnlichen Ergebnis, wodurch die Norwood-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich also für Norwood eine "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf den RSI, die Dividendenpolitik und die Anlegerstimmung, während die technische Analyse zu einer "Neutral"-Einstufung führt.