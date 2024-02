Norwood Aktie: Viel Lärm um nichts?

Norwood schüttet im Vergleich zu anderen Handelsbanken eine Dividendenrendite von 4,12 % aus, was 134,9 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 139,02 % ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält die Bewertung "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Norwood liegt bei 10, während der Branchendurchschnitt bei 16,62 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Handelsbanken unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die charttechnische Entwicklung der Norwood-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 28,25 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 27,7 USD liegt, was einem Unterschied von -1,95 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 29,97 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-7,57 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Norwood-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Norwood liegt bei 49,58 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 57,23 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Norwood-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.