Norwood Aktie: Der Knall ist da!

Die technische Analyse der Norwood-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 25,37 USD einen Abstand von -10,42 Prozent zum GD200 (28,32 USD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit einem Kurs von 27,85 USD unter dem Durchschnitt, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Somit wird der Kurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Norwood aktuell mit einem Wert von 74,77 überkauft, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 56, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Norwood-Aktie 12,8 und liegt damit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 34. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Norwood derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, aufgrund einer großen Differenz von 134,81 Prozentpunkten (4,12 % gegenüber 138,93 %).