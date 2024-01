Norwest Minerals Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung von Norwest Minerals wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) bietet eine Möglichkeit, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Norwest Minerals liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 75, was wiederum zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,04 AUD liegt, während die Aktie selbst bei 0,027 AUD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -32,5 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 liegt bei 0,03 AUD, was zu einem Abstand von -10 Prozent führt und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Analyse der Anlegerstimmung in sozialen Medien zeigt, dass Norwest Minerals in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Kommentare und Wortmeldungen rund um den Wert waren ebenfalls überwiegend positiv. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung als "Gut" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.