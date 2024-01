Norwegischer Pensionsfonds erzielt 2023 Rekordgewinne: Finanzieller Höhenflug

Norwegischer Staatsfonds erzielt Rekord: Größter Pensionsfonds der Welt meldet historische Gewinne für das vergangene Jahr.

Überraschend gute Nachrichten aus dem hohen Norden: Der norwegische Staatsfonds, auch bekannt als der größte Pensionsfonds der Welt, verzeichnete im vergangenen Jahr ein Rekordwachstum. Mit erstaunlichen 2222 Milliarden norwegischen Kronen (entspricht etwa 197 Milliarden Euro) konnte der Fonds die höchste Rendite in seiner Geschichte erzielen.

"Das Jahr 2023 ist wesentlich besser verlaufen als irgendjemand vor einem Jahr erwartet hatte", verkündete stolz Fonds-Chef Nicolai Tangen bei einer Pressekonferenz in Oslo. Die Renditen betrugen dabei stolze 16,1 Prozent, ein enormer Anstieg gegenüber dem Verlust von 14 Prozent im Vorjahr.

Der Gesamtwert des Fonds wuchs auf beeindruckende knapp 15,8 Billionen Kronen. Verantwortlich für dieses Wachstum sind vor allem Investitionen in Technologieunternehmen.

Alleine in diesem Bereich konnte der Fonds eine beeindruckende Rendite von 50 Prozent verbuchen, was einer Summe von 895 Milliarden Kronen entspricht. Die Liste der Firmen, in die der Fonds investiert hat, reicht von den bekannten US-Riesen wie Apple, Amazon und Microsoft bis hin zu aufstrebenden Unternehmen wie Meta, Nvidia und Tesla.

Auch die Pharmaindustrie trug zum positiven Gesamtbild bei, vor allem durch Anteile an Novo Nordisk und Eli Lilly. Der Pensionsfonds wird durch die Einnahmen aus staatlichen Öl- und Gasunternehmen gespeist und soll die Ausgaben für künftige Generationen im norwegischen Sozialstaat finanzieren.

Mit Beteiligungen an insgesamt 8859 Unternehmen und Investitionen in Anleihen, Immobilien sowie neuerdings auch in Wind- und Solarstromanlagen diversifiziert sich der Fonds kontinuierlich. Dabei unterliegt er strengen Richtlinien in Bezug auf Ethik, Menschenrechte und Umweltschutz.

Dank seiner Regelungen, ausschließlich in ausländische Unternehmen zu investieren, profitierte er im vergangenen Jahr auch von der Abwertung der norwegischen Währung.

