Norwegian Cruise Line, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Aktie von Norwegian Cruise Line wird gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft, da das KGV mit 65,34 insgesamt 35 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 48,34 liegt. Daher erhält die Aktie gemäß der fundamentalen Analyse die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmung bezüglich Norwegian Cruise Line hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Norwegian Cruise Line eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -2,76 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Norwegian Cruise Line liegt bei 38,36, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40 und wird ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Norwegian Cruise Line gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, wobei die fundamentale Analyse und die Dividendenpolitik als negativ bewertet werden, während die Stimmung und der RSI als neutral bzw. positiv eingestuft werden.