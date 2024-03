Norwegian Cruise Line Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Norwegian Cruise Line liegt bei 32,19, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 28,99, was für einen Zeitraum von 25 Tagen als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Das Dividendenverhältnis von Norwegian Cruise Line beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -3,19 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Norwegian Cruise Line mit 65,34 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 67 Prozent. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite mit 66,65 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Norwegian Cruise Line wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten erhöht, was zu einer Bewertung von "Gut" führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Norwegian Cruise Line führt.