Norwegian Cruise Line Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien von Norwegian Cruise Line werden sowohl von Analysen aus Bankhäusern als auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Untersuchung dieser Faktoren zeigte sich, dass die Aktivität der Beiträge oder Diskussionen unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Norwegian Cruise Line hingegen zeigte kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Norwegian Cruise Line bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Norwegian Cruise Line mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Norwegian Cruise Line-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Norwegian Cruise Line vor. Das durchschnittliche Kursziel von 15,29 USD zeigt ein Abwärtspotential von -5,99 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Norwegian Cruise Line ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Norwegian Cruise Line führt bei einem Niveau von 74,46 zur Einstufung "Schlecht". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 58,41 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Schlecht".