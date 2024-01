Norwegian Cruise Line Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die RSI der Norwegian Cruise Line liegt bei 68,49 und wird daher als neutral betrachtet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Norwegian Cruise Line mit einem Wert von 2,73 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit", was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Im Vergleich dazu liegt das Branchen-KGV bei 51,04, was einen Abstand von 95 Prozent zum KGV der Norwegian Cruise Line bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenrendite hat die Norwegian Cruise Line mit 0 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,76%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Norwegian Cruise Line über einen längeren Zeitraum lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Dabei hat die Aktie nur eine geringe Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Norwegian Cruise Line in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".