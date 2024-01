Norwegian Cruise Line Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Aktienkurs der Norwegian Cruise Line hat sich in den vergangenen 12 Monaten positiv entwickelt und liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 21,69 Prozent höher. Jedoch ist die Rendite im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche mit 36,36 Prozent deutlich niedriger, bei nur 14,67 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Norwegian Cruise Line hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten gab es 8 Analystenbewertungen für die Norwegian Cruise Line-Aktie, wovon 3 "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 15 USD, was einem Abwärtspotential von -15,73 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite der Norwegian Cruise Line liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.